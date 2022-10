20h15 Express : les ambiguïtés françaises autour de la Coupe du monde au Qatar

Plus que 45 jours avant le début de la Coupe du monde de foot la plus aberrante de l’histoire. En France, ce sujet est de plus en plus polémique. Plusieurs villes dont Paris, Lille, Lyon, Marseille, refusent d’installer des écrans géants pour voir les matchs. Mais difficile de faire des leçons à un pays alors que la France a entretenu des relations étroites avec ses représentants. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est donc rendu sur le terrain pour rencontrer Anne Hidalgo et les membres du gouvernement afin de connaître leur position sur la question. L’armée ukrainienne a regagné plus de 400 km2 de territoire occupé par la Russie. Mais la guerre continue: la ville de Zaporijia n’a pas été épargnée et a subi une frappe qui a fait au moins un mort et une trentaine de blessés. Le gouverneur de la région a accusé Moscou d’être à l’origine de cette attaque. A la suite de sa défaite au premier tour du congrès de la droite, en décembre dernier, Xavier Bertrand avait promis d’arrêter la politique nationale. Il aura tenu dix mois. Samedi dernier, Sophie s’était rendue au lancement de son nouveau parti “NOUS FRANCE”. Et qui dit nouveau parti dit nouveaux goodies comme des tee-shirt. Mais plus surprenant des graines sont en vente avec le slogan : “C’est en se plantant qu’on grandit !”. Durant ce lancement qui a duré plus d’une heure, Xavier Bertrand déroule un programme digne d’un candidat à la présidentielle. Pourtant à droite, il n’est pas apprécié par tout le monde, en témoigne la petite guerre qui l’oppose à Eric Ciotti. La guerre à droite pour 2027 est bel et bien lancée.