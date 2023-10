20h15 Express : les Arméniens contraints de fuir le Haut-Karabagh dans la panique

Aux portes de l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se livrent une terrible guerre. Les deux pays se disputent une région férocement convoitée, le Haut-Karabagh. L’Arménie, qui est bien plus petite que son voisin tente de se défendre face à une nation bien plus puissante. Les journalistes de Quotidien se sont rendus sur place afin de rendre compte de la situation alarmante pour les Arméniens, qui fuient la région en nombre, et ce notamment par une route, le corridor de Latchine. Pour tenter de leur venir en aide, une aide humanitaire s’organise, mais les Arméniens dénoncent le silence la communauté internationale. Dimanche soir lors de son interview sur les Journaux télévisés de TF1 et France 2, Emmanuel Macron s’est notamment fait remarquer en évoquant une écologie « à la française ». Un terme et un projet sur lequel le président de la République a travaillé avec le Secrétaire général de la Transition écologique, Antoine Pellion. Depuis un moment, l’ancien directeur du mouvement « En Marche », est omniprésent dans chaque prise de décision du gouvernement sur le plan écologique. Les équipes de Quotidien ont tenté d’en savoir un peu plus sur son influence au Salon des Energies renouvelables. Il fait partie de ceux qui ont travaillé sur le projet de vente à perte du carburant. Abda Sall s’est rendu à l’Assemblée nationale ce mardi afin de tenter de recueillir des avis de personnalités politiques sur notre invité du soir, Tristan Waleckx. Un certain nombre d’entre eux, notamment à droite et à l’extrême droite semblent grandement se méfier de son émission « Complément d’enquête », qui fait grandement l’actualité ces derniers jours. Mais côté NUPES, les avis divergent.