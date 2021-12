20h15 Express : les coulisses de la conf’ de presse d’Emmanuel Macron

L’événement politique de la journée, c’est la conférence de presse d’Emmanuel Macron. Pour la seconde fois seulement depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron s’est donc présenté face aux journalistes pour évoquer la future présidence française du Conseil de l’Union européenne qui débute le 1er janvier prochain. À cinq mois de l’élection présidentielle, la conférence avait aussi une forte connotation politique. Après sa victoire au Congrès LR, Valérie Pécresse veut donner l’image d’une famille politique soudée et unie. Pour réussir, elle s’est donc affichée toute la semaine aux côtés de ses anciens adversaires : lundi chez Éric Ciotti, mardi avec Philippe Juvin, mercredi avec Michel Barnier et jeudi, elle sera auprès de Xavier Bertrand. Ce mercredi, Valérie Pécresse était donc sur les terres de Michel Barnier, en Savoie. Ça tombe bien : c’est aussi en Savoie que se trouve l’usine FerroPem où défilent les candidats à l’élection présidentielle depuis quelques mois. Pour cause, menacée de 221 suppressions d’emploi, l’usine est vite devenue le symbole de l’industrie française en souffrance et donc un marqueur de cette campagne présidentielle. Pour son 57ème jour, le procès des attentats de Paris s’intéresse à l’homme considéré comme le chef opérationnel des attentats : Abdelhamid Abaaoud. Membre du commando des terrasses, il est abattu cinq jours après les attaques, le 18 novembre, dans un appartement de Saint-Denis. Abdelhamid Abaaoud mort, c’est son frère, Yassine Abaaouf, qui a été appelé à témoigner pour faire la lumière sur le profil et les responsabilités de son aîné. Quelles seraient les trois premières mesures du journaliste Nicolas Beytout s’il était élu président de la République ? On lui a posé la question.