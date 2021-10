20h15 Express : les coulisses de la photo polémique d’Éric Zemmour avec une arme

L’événement politique de la journée était pour le moins étrange et dérangeant. Éric Zemmour, pas officiellement candidat, était en déplacement au MILIPOL, le salon professionnel de la sécurité intérieure. Un exercice de com’ très millimétré qui ne s’est pourtant pas passé comme prévu. Sophie Dupont, Pierre Caillé et Clément Duché étaient sur place, ils décryptent les coulisses des minutes qui ont fait la Une de l’actualité toute la journée. Nos journalistes Valentine Watrin et Abda Sall sont au Liban pour suivre le regain des tensions dans un pays déjà très fragilisé par sa situation économique. Depuis deux ans, la monnaie locale, la livre libanaise, a perdu 90% de sa valeur. 75% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Les prix de tous les produits, alimentation, soin, vie courante ont explosés. La livre libanaise ne vaut plus rien : officiellement, 1 dollar américain vaut 1500 livres, mais le marché noir a repris le dessus. Dans les rues, 1 dollar américain s’échange contre 20 600 livres libanaises, soit 13 fois plus que le taux officiel. On trouve désormais au Liban des dealers de devise, comme des dealers de drogue, mais qui revendent de l’argent. Ce mercredi, Karim Benzema était attendu au tribunal de Versailles pour comparaître dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le joueur français n’a pas pu faire le déplacement – pour raisons professionnelles – mais Mathieu Valbuena, lui, était bien présent, ainsi que plusieurs des supposés maîtres chanteurs. Azzeddine Ahmed-Chaouch était au tribunal pour l’ouverture du procès. Quelles seraient les trois premières propositions du philosophe et romancier Charles Pépin s’il était élu président ? On lui a posé la question.