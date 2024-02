20h15 Express : les députés LFI chahutés en marge de la cérémonie hommage aux victimes françaises du Hamas

Quatre mois après les attaques terroristes tragiques du Hamas en Israël, une cérémonie en hommage aux victimes avait lieu aux Invalides en la mémoire des victimes françaises. De nombreuses figures politiques avaient fait le déplacement et certaines d'entre elles, notamment appartenant à La France Insoumise, ont reçu un accueil particulièrement houleux de la part de la foule présente. A l'Intérieur de la Cour des Invalides, l'ambiance était beaucoup plus solennelle autour d'Emmanuel Macron. Les visages des 42 Français tués par le Hamas le 7 octobre dernier étaient affichés.

