20h15 Express : les députés Renaissance mobilisés pour tourner la page de la réforme des retraites

Emmanuel Macron veut à tout prix tourner la page de la réforme des retraites. La ligne à suivre pour les ministres et les députés de la majorité est d’être sur le terrain et de s’attaquer à d’autres sujets. Les jeunes députés notamment sont mobilisés : Pierre Cazeneuve et Maud Bregeon, députés montants de Renaissance, se sont rendus en Allemagne ce mardi 2 mai et en Moselle le lendemain. Ils se sont rendus à la Centrale de Saint-Avold, une centrale à charbon réouverte cet hiver à cause de la crise énergétique. Les députés ont rencontré des salariés mais le sujet des retraites n’a pas du tout été abordé. La bigorexie, l’addiction au sport, touche de plus en plus les jeunes qui rêvent d’un corps supposément parfait et de pouvoir poster des photos de leurs muscles sur les réseaux sociaux. Certains n’hésitent pas à se rendre tous les jours à la salle de sport. Si la musculation peut permettre de décompresser et de se dépenser, pour beaucoup, elle permet de surmonter un complexe.