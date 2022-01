20h15 Express : les enseignants dopés par la polémique Jean-Michel Blanquer à Ibiza

Nouvelle mobilisation des enseignants ce jeudi, quelques jours à peine après la polémique Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la manifestation parisienne À 80 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Anne Hidalgo et le Parti socialiste sont crédités de 3% d’intention de vote. Un score historiquement bas pour le PS, déjà affaibli depuis 2017 et les 6% récoltés par Benoît Hamon. Pourtant, Anne Hidalgo se refuse à abandonner la course à l’Élysée. Ce jeudi, la candidate était en déplacement à Creil, bastion du PS. Paul Gasnier l’y a suivie. L’abstention sera la grande inconnue de la prochaine élection présidentielle. Avec des Français de moins en moins présents dans les isoloirs, le taux d’abstention en 2022 pourrait faire basculer l’élection. Pour faire le point, Abda Sall a voulu s’intéresser à ceux qui ignorent encore s’ils iront voter et à ceux qui sont déterminés à ne pas se déplacer.