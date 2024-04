20h15 Express : les étudiants de l’Université de Colombia poursuivent leur mouvement de protestation pro-palestinien

C'est le cauchemar de Joe Biden : que les jeunes des campus universitaires ne votent pas pour lui en novembre. Depuis le 7 octobre, des centaines de milliers d’étudiants, révoltés par les bombardements à Gaza, manifestent et occupent leurs facs. Ils accusent Joe Biden de soutenir aveuglément Israël et d’être complice de génocide. Le mouvement inquiète le président des Etats-Unis qui ne peut plus mettre un pied sur un campus depuis le 7 octobre. Les étudiants et professeurs de l’Université de Columbia continuent de défier la répression policière des manifestations pro-palestiniennes. Ils ont occupé ce dimanche la "Pelouse Sud" de l’Université pour la cinquième journée consécutive.

