20h15 Express : les fondations fragiles de la "Maison Commune" derrière Macron

Emmanuel Macron sera-t-il candidat à sa réélection ? Si le président n’a encore rien déclaré, on s’active en coulisses. Lundi soir se tenait la première réunion de la « Maison commune », une grande association de partis centristes alliés au président, réunis pour promouvoir le bilan d’Emmanuel Macron et préparer sa réélection. Sophie Dupont, Abda Sall et Sébastien Tête ont assisté à la crémaillère. La « Maison Commune », ce rassemblement de partis centristes censés porter une éventuelle candidature d’Emmanuel Macron, a-t-elle déjà du plomb dans l’aile ? Présentes à la grande crémaillère de ce mouvement, les équipes de Quotidien ont capté une conversation entre un député En Marche de premier plan et une militante. C’est officiel : Éric Zemmour est bien candidat à l’élection présidentielle. Après des mois de faux suspens, le polémiste s’est déclaré ce midi à travers une longue vidéo de 10 minutes publiée sur sa chaîne Youtube. Paul Moisson, Fanny Duvot et Emmanuel Ponty sont allés à l’Assemblée nationale recueillir les premières réactions des députés. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 connaît sa première crise. Depuis quelques jours, cinq des 14 accusés, dont Salah Abdeslam, refusent de se rendre au tribunal. Depuis jeudi, des enquêteurs belges sont entendus comme témoins et témoignent à distance. Problème : ils évitent de répondre à un grand nombre de questions, ce qui agace le tribunal. Quelles seraient les trois premières mesures de l’économiste Thomas Porcher s’il était élu président ? On lui a posé la question.