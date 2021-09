20h15 Express : "Les gens ici veulent s’en sortir", Emmanuel Macron interpellé à Marseille

Toute la semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Marseille pour suivre la visite d’Emmanuel Macron. Le président est arrivé cet après-midi dans la cité phocéenne pour un déplacement hors norme de trois jours. Le chef de l’État doit y présenter un plan d’aide massif pour lutter contre l’insécurité et la précarité. Cet après-midi, après avoir rencontré les élus, Emmanuel Macron a effectué une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était. Dans une rentrée politique déjà très embouteillée, il y a un homme qui n’a pas encore dit son dernier mot : Édouard Philippe. L’ancien Premier ministre multiplie les apparitions et les rencontre avec les élus ces dernières semaines. L’objectif : constituer une nouvelle force politique, mais pour soutenir qui ? En parallèle, Édouard Philippe travaille à l’adaptation de son roman en série télé. Il était donc, en toute logique, au grand festival Séries Mania de Lille ce mardi où se trouvait également le président de la région et candidat à l’élection présidentielle, Xavier Bertrand. Les équipes de Quotidien y étaient. En ouvrant ce Twitter ce matin, surprise : de nombreux comptes d’extrême droite appellent à participer à la primaire écolo et à voter massivement pour Sandrine Rousseau, la candidate la plus clivante et la plus radicale du parti. Pourquoi ? Paul Moisson est allée poser la question à la première concernée. Depuis une semaine, Fatema, 25 ans, nous donne des nouvelles de la situation à Kaboul. Avec la reprise du pouvoir par les Talibans, les Afghans qui n’ont pas pu fuir le pays sont livrés à eux-mêmes. Toute l’année, on rembobine l’actu cinq ans en arrière pour dérouler le film de la dernière élection présidentielle, jour par jour. Le 1er septembre 2016, un homme, pas encore candidat, sortait pour la première fois en public.