20h15 Express : les jeunes d’Arras bouleversés après l’assassinat de Dominique Bernard

A Arras, dans le Nord, le traumatisme de l’attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard est immense. Deux jours après l’assassinat du professeur de Lettres, un rassemblement était organisé au cœur de la ville, place des Héros. Les équipes de Quotidien ont souhaité donner la parole aux « enfants » d’Arras, et notamment ceux du collège-lycée Gambetta, où Dominique Bernard exerçait, venus en masse afin de rendre hommage à l’homme décédé à l’âge de 57 ans. Des témoignages forcément bouleversants. A Gaza, la situation est chaque jour un peu plus alarmante. Une opération terrestre de grande ampleur de l’armée israélienne serait imminente en riposte aux attaques terroristes meurtrières perpétrées par le Hamas sur le sol de l’Etat hébreu depuis le 7 octobre dernier. Une riposte malgré tout retardée par Tsahal, l’armée israélienne, de par le grand nombre d’otages toujours en possession du Hamas. En ce sens, Martin Weill et Robin Braquet tourne actuellement un documentaire exceptionnel en Israël prochainement diffusé sur TMC. Martin Weill a notamment pu échanger avec les responsables de l’ONG israélienne ZAKA, spécialisée dans l’identification des victimes de tragédies. Pour cela il est revenu sur les lieux du massacre de la rave party. Au moins 2750 auraient péri face à la riposte de l’armée israélienne à Gaza. Vendredi dernier, Israël a lancé un ultimatum à un million d’habitants de l’enclave afin de se diriger massivement vers le sud du territoire en vue d’une attaque massive. Mais l’Egypte ne souhaite pour le moment pas ouvrir ses portes aux gazaouis. L’Etat hébreu s’apprête à intensifier lourdement ses offensives au cœur de Gaza, siège du Hamas. Pendant ce temps, l’ONU a déclaré « qu’il était impossible qu’un tel mouvement s’opère sans des conséquences humanitaires dévastatrices », et met la pression sur Israël. On a retrouvé sur place Mohammed, journaliste palestinien qui prend tous les risques pour rendre compte de la situation. L’homme retrouve ses enfants dans l’émotion.