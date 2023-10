20h15 Express : les jeunes figures de la politique en campagne au Salon de l’Elevage

Les équipes de Quotidien se sont rendues au Salon de l’Elevage de Cournon-d’Auvergne. Un évènement qui a attiré de nombreuses personnalités politiques alors que les élections européennes pointent doucement le bout de leur nez. L’Union européenne dicte la politique commune de l’élevage, ce qui intéresse de près les éleveurs. Parmi les figures politiques, trois jeunes noms du milieu en campagne Marion Maréchal, Jordan Bardella, et Léon Deffontaines étaient de la partie. Et si la nièce de Marine Le Pen s’est rendu au plus près des animaux, le président du Rassemblement National a lui axé sa visite sur son soutien aux éleveurs, déclarant « Je crois que l’Union européenne et le gouvernement français utilisent la noble cause de l’écologie pour tuer notre agriculture ». Jordan Bardella qui refuse catégoriquement une alliance avec Reconquête. Puis Léon Deffontaines est entré en tout en scène au cœur du salon, aux côtés de Fabien Roussel, qui n’a pas hésité à vanter ses mérites. Coup de projecteur sur les terres de Francis Cabrel, précisément à Astaffort, à 20 kilomètres d’Agen dans le sud-ouest de la France, où se sont rendues les équipes de Quotidien. Les habitants du village sont forcément dithyrambiques sur l’auteur-compositeur-interprète, qui a été durant 12 ans conseiller municipal à la mairie d’Astaffort. On y trouve une association qui aide des personnes à devenir chanteur où on a évidemment entendu des titres de Francis Cabrel. Rencontre ensuite avec le frère de Francis Cabrel au milieu des vignes, un décor dans lequel l’un des artistes préférés des Français enregistre certains morceaux.