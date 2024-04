20h15 Express : les liens forts de la Jordanie avec la Palestine

La Jordanie joue un rôle prépondérant dans le conflit israélo-palestinien. On compte plus de 2 millions de Palestiniens dans le pays de 12 millions d’habitants. Les Jordaniens se sentent particulièrement concernés par la guerre et se demandent s’ils pourront accueillir de nouveaux réfugiés lorsque la guerre sera terminée. Quotidien est en contact au sein de la capitale, Amman, avec le journaliste Mohammed Errani. Il a tournée des images le 30 mars dernier où on célébrait le jour de la terre, un hommage à la résidence palestinienne, comme dans les autres pays arabes. Depuis le début du conflit israélo-palestinien post 7 octobre, les équipes de Quotidien sont en contact avec Mohammed, journaliste palestinien à Gaza. Il expliquait le week-end dernier que la situation était toujours aussi terrible et qu’il n’avait jamais vécu un Ramadan aussi triste. Il a tourné quelques images au sein d’un camp de réfugiés au moment de l’iftar, la rupture du jeûne. A l’image des vidéos du massacre du 7 octobre dernier en Israël diffusées à l’Assemblée nationale, Aymeric Caron, député de La France Insoumise, a proposé de diffuser les images des atrocités commises à Gaza au sein de l’hémicycle. Un film de 40 minutes environ afin de déstabiliser les députés à ce qu’il se passe sur place. Les équipes de Quotidien ont pris le pouls à l'Assemblée nationale en recueillant différents avis.

