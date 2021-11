20h15 Express : les maires de France ont un nouveau patron

Ce mercredi, les maires de France ont élu leur nouveau patron : David Lisnard, maire LR de Cannes remplace donc l’historique François Baroin, après sept ans de bons et loyaux services. Cette semaine, l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, « Lula » pour les intimes, s’offre une petite visite de l’Europe. Accueilli comme une rock star par les gauches européennes, il est depuis ce mardi à Paris. Lula a déjà déjeuné avec Anne Hidalgo, rencontré Jean-Luc Mélenchon et François Hollande avant d’aller donner une conférence à Sciences Po. Après François Hollande, Bernard Cazeneuve et François Molins étaient appelés ce mercredi à témoigner au procès des attentats du 13 novembre 2015. L’ancien ministre de l’Intérieur et l’ancien Procureur de la République ont été entendus pendant plusieurs heures. Azzeddine Ahmed-Chaouch était sur place.