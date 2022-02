20h15 Express : les "Meeting Pause Déjeuner" de Yannick Jadot

Dans la même veine que tous les candidats de gauche, la campagne de Yannick Jadot ne démarre pas. L’écologiste stagne entre 4 et 5% d’intentions de vote depuis des semaines. Pour tenter de créer, enfin, une dynamique autour de sa campagne et se différencier des autres candidats, Yannick Jadot a décidé d’organiser des « Meetings Pause Déjeuner ». Des meetings en plein air, en format réduit, avec une petite estrade, une chauffeuse d’ambiance et, parfois, des guest star. Depuis plusieurs semaines, notre journaliste Abda Sall sillonne les routes de France pour donner la parole aux Français. Dans leurs conversations, un thème revient en permanence : celui du pouvoir d’achat.