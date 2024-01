20h15 Express : les ministres adressent leurs voeux dans un contexte de remaniement

Paul Gasnier En savoir plus sur

Après la démission d'Elisabeth Borne, le nom de Gabriel Attal revient sur toutes les lèvres. Le ministre de l'Education nationale pourrait-il devenir Premier ministre lors du remaniement gouvernemental ? En tout cas, ses traditionnels voeux de début d'année ont été reportés à jeudi. En effet comme chaque début d’année, les ministres se sont prêtés à cet exercice. Un exercice auquel ils sont préparés mais qui arrive donc dans un contexte particulier. Les équipes de Quotidien ont suivi deux ministres en ce lundi de rentrée, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu. Le ministre de l’Economie a martelé que Matignon ne l’intéressait pas, tandis que celui des Armées n’a rien laissé transparaître ou presque lors de son discours dans la cour des Invalides. Jean-Michel Aphatie revient sur la démission adressée par Elisabeth Borne à Emmanuel Macron ce lundi 8 janvier. Le chroniqueur dresse le bilan de la Première ministre qui a rempli la plupart de ses objectifs, mais qui a à la fois subi. Selon lui, Emmanuel Macron n’avait aucune raison objective de se séparer de l’actuelle locataire de Matignon, alors qu’il lui a demandé ces dernières semaines de faire voter une loi sur l’immigration par un parlement sans majorité absolue. Une démission surprenante ? En marge du conflit israélo-palestinien, le Hezbollah basé lui au Liban, au nord d’Israël se dit prêt à combattre l’Etat hébreu. Des tirs d’artillerie et des bombardements ont lieu dans cette région, et précisément à la frontière entre les deux pays qui s’étend sur environ 80 kilomètres. Le journaliste Arthur de Poortere a longé cette frontière toute la journée alors que la plupart des villages israéliens ont été évacués. En approchant du Liban, les checkpoints se multiplient alors qu’il croise de nombreux véhicules militaires. Le reporter a rencontré des éleveurs de vaches bien décidés à rester. Israël a tué ce lundi un chef militaire du Hezbollah dans une frappe.