20h15 Express : les nouveaux députés RN face à l’héritage du FN

Le Rassemblement national fête son cinquantième anniversaire ce 5 octobre. Le parti a été fondé par un ancien SS et une brochette de nostalgiques du fascisme, a compté Alain Soral dans son comité central et a multiplié les outrances et les propos négationnistes, notamment par la voie de son co-fondateur, Jean-Marie Le Pen. Pourtant, depuis des années, le Rassemblement national fait tout pour faire oublier son histoire peu recommandable. Pour son 50ème anniversaire, le parti a décidé de faire profil bas : ni célébration, ni grande fête, ni jubilé, mais un simple colloque, en toute intimité. Comment les nouveaux députés RN s’accordent-ils avec l’histoire du parti ? Comment ont-ils prévu de fêter leurs 50 ans ? Paul Moisson, Céline d’Agostini et Thibault Dautrevaux sont allés à leur rencontre dans les couloirs de l’Assemblée nationale. La réforme des retraites est au cœur des débats politiques de cette rentrée. Les concertations entre le gouvernement et les syndicats ont débuté ce mardi dans un contexte tendu. Pour en parler, Abda Sall a voulu donner la parole aux premiers concernés : les jeunes d’aujourd’hui, ceux que le gouvernement veut voir travailler jusqu’à 65 ans.