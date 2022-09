20h15 Express : les patrons de Total et CMA-CGM ne sont pas encore prêts à accepter la taxation de leurs superprofits

La classe politique s’écharpe sur le sujet des superprofits. En première ligne, deux entreprises : Total et CMA-CGM, le plus gros armateur français. Avec la crise de l’énergie, toutes deux ont fait des bénéfices record. À leur tête : Patrick Pouyanné pour Total et Rodolphe Saadé pour CMA-CGM. Les deux dirigeants étaient, vendredi dernier, au 22e forum des entrepreneurs à Marseille. L’occasion pour l’équipe du 20h15 Express d’interroger les deux patrons sur la taxation de ces superprofits, au cœur des débats. Depuis dix ans, les Français swipent à droite ou gauche. Cette année, Tinder souffle sa dixième bougie. Avec cette appli, finies les rencontres spontanées ? Adieu le romantisme ? Pour l’occasion, Baptiste Gondouin et Abda Sall se sont rendus dans le Centre-Val-de-Loire pour parler à des Français, plus ou moins adeptes de l’application de rencontre. À partir de ce week-end, En Marche c’est fini. Ce samedi, le président de la République lance Renaissance, le nouveau nom de son parti. Ce week-end aussi, les parlementaires du Rassemblement national font leur rentrée au Cap d’Agde. Côté international, la semaine prochaine, Emmanuel Macron sera à New-York pour la première Assemblée général de l’ONU depuis le début de la guerre en Ukraine, après être allé à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II. Cette semaine enfin, les noms des candidats à la présidence du RN seront révélés, sans grande surprise.