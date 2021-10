20h15 Express : les politiques bichonnent les éleveurs

À J-185 avant le premier tour de l’élection présidentielle, les candidats bichonnent les Français, toutes catégories confondues. Cette semaine, les éleveurs sont à l’honneur : les prétendants à l’Élysée ont tous fait le déplacement au Sommet de l’élevage de Cournon, près de Clermont-Ferrand. Ce mercredi, le patron du Parti Communiste, Fabien Roussel, mais aussi Arnaud Montebourg et Xavier Bertrand étaient sur place. Tout comme notre journaliste Sophie Dupont qui a une nouvelle fois tenté de savoir si le candidat de la droite allait participer ou non au Congrès des Républicains. Ce mercredi s’est ouvert une nouvelle page du procès des attentats de Paris. Pendant trois semaines, les victimes du Bataclan vont se succéder à la barre pour témoigner. Chaque jour, une quinzaine de témoins vont raconter ce qu’ils ont vécu ce soir du 13 novembre 2015. Azzeddine Ahmed-Chaouch suit le procès pour Quotidien. Dans Campagne dernière, on rembobine le fil de l’actu cinq ans en arrière pour se rappeler ce qui faisait l’actu lors de la dernière campagne électorale. Le 6 octobre 2016, Éric Zemmour jugeait « respectables » les terroristes du Bataclan. Que ferait Alain Finkielkraut s’il était élu président ? On lui a posé la question.