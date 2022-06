20h15 Express : les premiers pas de Pap Ndiaye, l’anti-Blanquer

Il est l’une des prises d’Emmanuel Macron pour son second quinquennat. Il est aussi l’un des nouveaux ministres les plus discrets du tout récent gouvernement d’Elisabeth Borne. Pap Ndiaye, caution de gauche du président et ministre de l’Éducation nationale était en déplacement à Dinan, en Bretagne cette semaine. Pour le rencontrer et entendre sa voix, Valentine Watrin, Pierre Caillé et Louis de Saxcé l’ont suivi. Après neuf mois d’auditions et de témoignages, les réquisitions du procès des attentats du 15 novembre 2015 ont commencé. Quelles seront les peines réclamées par le Parquet national antiterroriste contre les 20 accusés ? Azzeddine Ahmed-Chaouch était sur place ce mercredi pour suivre les premières réquisitions. La guerre en Ukraine impacte la vie quotidienne des Russes. Dans le pays, les prix augmentent partout, l’essence comme la nourriture. De nombreux magasins ont dû fermer. Pour les Russes, la vie devient de plus en plus compliquée.