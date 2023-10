20h15 Express : les réactions au plus près des attaques en Israël

Depuis samedi, le monde entier a les yeux rivés du côté du Moyen-Orient et d’Israël après les nombreuses attaques meurtrières qui ont eu lieu dans tout le pays. Certains parlent même d’un « 11 septembre israélien » après la mort à l’heure actuelle de plus de 700 personnes. Afin de comprendre au mieux le ressenti des Israéliens, les équipes de Quotidien ont contacté des journalistes et des civils qui sont allés au plus près de l’horreur afin de tourner des images. Elie, 27 ans, habite à Ashdod, une ville au sud de Tel Aviv. De sa terrasse, on a pu observer l’affrontement entre les roquettes du Hamas et le dôme de fer israélien, normalement à la pointe de la technologie, mais qui n’a pas permis de contrôler toutes les attaques. Fanny, journaliste à i24 news nous a également partagé l’atmosphère sur place, notamment lors d’un rassemblement en soutien aux victimes dans le centre de Tel Aviv. Solal, un autre habitant de la ville nous a montré son bunker, comme il y en a dans presque tous les immeubles de la ville en cas d’attaques. La porte-parole des réservistes de Tsahal, l’armée israélienne, explique elle que la riposte des Israéliens « n’est qu’un début ». L’Etat hébreu a en effet bombardé 500 cibles à Gaza hier. Enfin, Mohammed, journaliste palestinien continue d’effectuer son travail de journaliste. Nous sommes en duplex avec Solal, habitant de Tel Aviv, qui a envoyé des vidéos aux équipes de Quotidien durant le week-end. Il se confie sur la situation actuelle, et sur son cas personnel, son état d’esprit.