20h15 Express : Les Républicains rejettent une alliance avec Emmanuel Macron pour les législatives

Après leur échec cuisant au premier tour de l’élection présidentielle, Les Républicains n’ont pas le choix : pour continuer d’exister politiquement, ils doivent à tout prix briller aux prochaines élections législatives. Mais comment ? Au sein du parti, deux tactiques s’affrontent avec d’un côté, ceux qui veulent se lancer dans la course en indépendants, quitte à faire un mauvais score et de l’autre ceux qui veulent s’allier à Emmanuel Macron pour espérer conserver un peu d’influence. Pour trancher la question, Les Républicains étaient réunis ce mardi 26 avril pour un grand Conseil stratégique. Tous les ténors du parti avaient fait le déplacement. Tout comme notre journaliste Sophie Dupont. Jean-Luc Mélenchon trônant à Matignon, c’est l’affiche posée sur la porte du siège de la France insoumise dans la nuit de lundi à mardi. A l’intérieur, chez les Insoumis, on se plaît justement à rêver d’un gouvernement dans l’éventualité d’une victoire aux législatives en juin prochain. Depuis le début de la campagne présidentielle, notre journaliste Abda Sall sillonne les routes de France pour donner la parole aux Français, ceux désabusés, ceux qui ont décidé de ne pas voter, ceux qui ne croient plus en la politique. Dimanche, jour du second tour, il était dans les Pyrénées orientales pour suivre l’annonce des résultats chez les habitants.