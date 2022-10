20h15 Express : Les Républicains se divisent sur l’affaire Lola

En pleine campagne pour la présidence du parti des Républicains, la récupération politique est aussi de mise autour du meurtre de Lola. Favori de l’élection interne, Éric Ciotti dénonce “un laxisme migratoire criminel”. Son concurrent Bruno Retailleau, patron des sénateurs Les Républicains, va plus loin, en proposant de porter plainte contre l’Etat pour “non-assistance à Français en danger”. Les autres députés Républicains ne voient pas d’un bon œil cette guerre des chefs. Stephen Chattour et Thibaut Dautrevaux se sont rendus à l’Assemblée nationale où l’affaire Lola était sur toutes les lèvres. L’image politique du jour est signée par le Rassemblement national. Les 89 députés, les députés européens du parti et leurs conseillers régionaux se sont réunis pour un hommage à la jeune Lola devant l’Assemblée nationale à 18h30. Le Rassemblement national, qui avait initialement prévu de défiler aux côtés d'Éric Zemmour a préféré annuler la veille pour rendre son propre hommage durant une minute de silence. Ce rassemblement a eu lieu ce jeudi 20 octobre contre la volonté de la famille de Lola qui a demandé de ne pas récupérer politiquement cette affaire. Guillaume Ptak a passé plusieurs jours au front pour constater les avancées de l’armée ukrainienne. Plusieurs villes ont été reprises par Kiev mais elles portent toujours les stigmates de l’occupation au milieu des décombres. La plupart des habitations sont détruites ou fortement endommagées. Il commence à faire froid dans le pays. Vladimir Poutine veut anéantir le moral des habitants en ciblant les infrastructures électriques pour plonger dans le noir et dans le froid.