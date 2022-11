20h15 Express : visite à l’intérieur du camp de rescapés de l’Ocean Viking

Abda Sall a pu se rendre à l’intérieur du village vacances où sont logés les migrants rescapés de l’Ocean Viking. Il a pu entrer avec l’aide du député MODEM, Mohamed Laqhila. En effet, comme pour les prisons, les journalistes ne peuvent espérer entrer qu’accompagnés d’un parlementaire. Le lieu est ultra-sécurisé et les rescapés n’ont pas le droit d’en sortir. Depuis le mercredi 16 novembre, de nombreux bus font des aller-retours pour les transporter dans les tribunaux de la région afin que des juges accèdent, ou non, à leur demande d’asile. Abda Sall a rencontré Michaël, un secouriste bénévole et Bamoussa Dembélé, qui était étudiant au Mali et qui a traversé la Méditerranée depuis la Libye. Les joueurs de l’équipe de France restent prudents lors de leur prise de position sur la Coupe du monde au Qatar. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris a refusé de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la minorité LGBTQ+ discriminée au Qatar. Il a expliqué ce refus “par respect” envers le pays organisateur. D’autres nations européennes devraient pourtant suivre cette initiative. Sophie Dupont s’est rendue à l’Assemblée pour connaître l’avis des Parlementaires sur la question.