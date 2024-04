20h15 Express : les riches prêts à être davantage taxés

Les comptes publics de la France sont pour le moins moribonds. Alors que le pays souffre d’un déficit de 154 milliards d’euros, Bruno Le Maire cherche un maximum d’idées afin de renflouer les caisses de l’Etat. Et parmi l’une d’elles, celle de taxer les riches. De plus en plus de millionnaires réclament eux-mêmes de payer plus d’impôt afin que cela soit plus juste. Les équipes de Quotidien se sont rendus au salon Art Paris au milieu de collectionneurs millionnaires voire milliardaires. L’occasion de leur poser quelques questions sur la taxation des superprofits. Et surprise en effet, de nombreuses personnes interrogées sont plutôt pour cette idée. La ministre de la Culture trouve pourtant elle que la création n’a pas besoin de contraintes.

