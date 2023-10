20h15 Express : les ripostes de tirs incessants entre l’armée israélienne et le Hamas

Alors que le bilan humain à Gaza est de plus en plus alarmant, et qu’Israël pleure ses nombreux morts après les terribles attaques terroristes du Hamas sur le sol de l’Etat hébreu, Joe Biden arrivera ce mercredi à Tel Aviv pour une visite d’Etat forcément exceptionnelle. Une visite qui ne devrait malgré tout pas refroidir les plans israéliens concernant l’opération terrestre à venir dans la bande de Gaza. Martin Weill et Robin Braquet sont eux sur place à Sderot, une ville proche de la bande de Gaza, et assistent à des ripostes de tirs incessants entre l’armée israélienne et le Hamas. La ville a été désertée par ses habitants et seul les journalistes et les militaires sont présents. Des milliers d’habitants fuient Gaza depuis plusieurs jours alors que l’armée israélienne s’apprête à lancer une attaque terrestre de grande ampleur sur le territoire coincé entre Israël et l’Egypte. L’objectif des Israéliens, détruire le centre opérationnel du Hamas. Les équipes de Quotidien sont en contact avec Pletsia, une citoyenne gazaouie âgée de 22 ans. Ce mardi, elle a arpenté les rues de Gaza en voiture et a pu constater une ville en ruine, et des files interminables de voiture se dirigeant vers le sud, alors que l’essence se fait désormais rare. Hassan, 26 ans, qui officie pour une agence de presse japonaise, a lui décidé de rester vivre dans ses bureaux. Des bureaux qui accueillent d’habitude plusieurs médias mais qui sont désormais vides.