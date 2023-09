20h15 Express : les Russes reprennent doucement du terrain dans le nord-est de l’Ukraine

Depuis quelques jours, la contre-offensive ukrainienne semble doucement gagner du terrain. Une avancée dans le sud du pays, malgré des pertes conséquentes. Mais à l’est, où les deux armées semblent camper sur leurs positions, la situation ne semble pas évoluer. Au nord-est du pays, près de Koupiansk, le journaliste Arnaud de Decker, qui a accompagné des soldats sur un point du front, explique que les Russes reprennent même un peu de terrain. Entre les tirs et les drones, la tension est toujours maximale. Ce week-end, dans plusieurs grandes villes françaises, 30 000 personnes se sont réunies afin de manifester contre les violences policières. Et ce afin de répondre à l’appel de différents partis politiques de gauche comme La France Insoumise, ou encore Europe-Ecologie-Les Verts. Et au sein du cortège, les journalistes de Quotidien ont entendu de nombreux slogans accusant les policiers de racisme et de violence. Une manifestation évidemment sécurisée par des policiers. Ce lundi, les députés français ont fait leur rentrée dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, lors d’une première séance publique. L’an dernier, ces derniers ont été particulièrement dissipés. 85 sanctions disciplinaires, et de très nombreux rappels à l’ordre. L’utilisation fréquente du 49.3 a également rythmé les semaines. Les journalistes de Quotidien ont donc tenté de savoir si les députés allaient être plus rigoureux cette année. Si le Rassemblement National a voulu se donner une apparence de « premier de la classe », la France Insoumise a semble-t-il annoncé une couleur plus offensive.