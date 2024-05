20h15 Express : les universités françaises s’embrasent

A Sciences Po et à la Sorbonne, la situation se tend ces derniers jours entre manifestants, pro-Israéliens et forces de l’ordre. Une mobilisation des pro-Palestiniens qui pourrait bien faire s’embraser la situation dans les facs françaises, alors que 200 étudiants ont bloqué Sciences Po vendredi 26 avril. Abda Sall s’est glissé au cœur de la colère étudiante, où la récupération politique est permanente et la tension entre les deux camps sur le fil du rasoir.

En savoir plus sur Paul Gasnier