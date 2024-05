20h15 Express : Les universités françaises s’enflamment pour la Palestine

Le mouvement de soutien à la Palestine prend de l’ampleur sur les campus français. Alors que celui de Sciences Po est occupé depuis plusieurs jours et a été le théâtre d’affrontements entre pro-Palestiniens et pro-Israéliens, ceux de Menton, Reims, Sciences Po Rennes et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ont à leur tour été bloqués. A deux mois des élections européennes, cette mobilisation commence à revêtir un véritable enjeu politique. A tel point que Gabriel Attal a décidé de sévir pour ne pas laisser le mouvement français prendre l’ampleur de celui qui embrase les États-Unis.

