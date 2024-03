20h15 Express : l'étonnante présidence de l'Iran à la conférence sur le désarmement

Depuis des années, l’industrie d’armement iranienne est en plein essor. C’est l’Iran qui fourni à la Russie des drones qui pilonnent les villes ukrainiennes depuis deux ans. Pourtant, c’est ce même pays qui préside actuellement la conférence sur le désarmement, une instance de l’ONU qui visé à réguler la course aux armes de destructions massives. Face à cette situation quelque peu cocasse, Paul Gasnier et les équipes de Quotidien sont allés faire un tour sur place à Genève. Interrogé, le représentant permanent de l’Iran auprès de l’ONU, Ali Bahreini a martelé que son pays participait à la sécurité mondiale. La représentante ukrainienne est montée au créneau pour pointer du doigt les agissements de l’Iran, tandis qu’une trentaine d’alliés du pays islamique vantaient ses mérites. Actuellement, la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) fait passer un grand oral aux candidats aux élections européennes afin de savoir s’ils ont un minimum de connaissance économique. Premier candidat à passer l’examen, Jordan Bardella. L’homme politique de 28 ans a détaillé ses connaissances lors d’un discours de 16 minutes. Le Rassemblement National qui semble avoir encore beaucoup de travail à effectuer sur son programme économique.

