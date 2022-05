20h15 Express : on a confronté le RN aux propos haineux d’une de ses candidates

Depuis plus de 10 ans, sous la bonne garde de Marine Le Pen, le Rassemblement national fait tout pour se dédiaboliser, se normaliser et montrer qu’il n’a plus rien à voir avec son passé sulfureux. Les législatives montrent, elles, une toute autre vérité. Parmi les 569 candidats RN aux élections, on trouve encore beaucoup de profils problématiques. Comme celui de Liliane Pradier, très active sur les réseaux sociaux, notamment sur VK, la version russe de Facebook, sur lequel elle relaie beaucoup, beaucoup d’articles d’un site d’extrême droite. 5 jours après la tuerie de Buffalo, l’Amérique est encore sous le choc. Samedi, un jeune suprémaciste blanc âgé de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché fréquenté par des afro-américains, faisant 10 morts. Trois jours après les faits, alors que la population réclame une réponse politique ferme et rapide, Joe Biden s’est rendu sur les lieux.