20h15 Express : l’intelligence artificielle polarise toutes les attentions à Davos

Paul Gasnier En savoir plus sur

Comme depuis le début de semaine, direction Davos en Suisse où se tient le Forum économique mondial réunissant les puissants de la planète. Sur place, un sujet qui fait l’actualité mondiale ressort tout particulièrement, l’intelligence artificielle. L’IA a presque réussi à éclipser tous les autres sujets. Les équipes de Quotidien sur place ont constaté qu’il était presque impossible de faire deux pas dans la station de ski sans tomber sur les lettres IA ou AI. Ce jeudi matin, Sam Altman, fondateur de ChatGPT tenait une conférence devant 1200 personnes et son discours était plutôt inquiétant. Paul Moisson a ensuite réussi à retrouver la star de l’intelligence artificielle grâce à sa ténacité, pour une interview. C’est sans aucun doute la plus importante surprise du remaniement gouvernemental. Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, faisait ce jeudi son premier déplacement aux côtés d’Emmanuel Macron à Clichy, en Seine-Saint-Denis, aux ateliers Médicis. Pour l’occasion, un important dispositif policier avait été dressé. Comme le veut le protocole, c’est elle qui est arrivée avant sur les lieux afin d’accueillir le chef de l’Etat. Un déplacement dans l’une des communes les plus pauvres de France afin de montrer sa volonté d’installer la culture partout dans le pays.