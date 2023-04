20h15 Express : l’intelligence artificielle s’invite au Sénat

Alors que des logiciels tels que ChatGPT et Midjourney pourraient révolutionner nos modes de vie et supprimer des centaines de millions d’emplois à travers le monde, les politiques s’emparent de la question. Comment réguler l’intelligence artificielle ? Un grand débat était organisé ce mercredi 12 avril au Sénat et les sénateurs ne sont pas tous au point sur le sujet. Le plogging est une action écologique venue de Suède consistant à ramasser les déchets en courant. La pratique se démocratise et ces courses écologiques se multiplient partout en France alors qu’un million de tonnes de déchets sont jetés chaque année dans la nature.