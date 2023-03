20h15 Express : l’intersyndicale peut-elle survivre au départ de Philippe Martinez ?

Pour cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les équipes de Quotidien étaient de nouveau au plus près des cortèges et des responsables syndicaux. A Paris, Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Arthur Després ont suivi le Secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, quelques heures après son appel à une « médiation ». Un pas vers le gouvernement qui n’est pas au goût de tous. La 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été émaillée de violences. Violence des manifestants, violences des policiers. Il y a eu de nombreux affrontements dans plusieurs villes de France ce mardi 28 mars. Paul Moisson, Stephen Chattour et Théo Palfray se sont intéressés au travail des forces de l’ordre : leur organisation, leur préparation manif après manif.