20h15 Express : l’opération conquête d’Anne Hidalgo en milieu rural

À cinq mois du premier tour, Anne Hidalgo plafonne toujours à 5% des intentions de vote dans les sondages. La candidate du Parti socialiste souffre d’un déficit de notoriété et est encore jugée trop « parisienne ». Pour tenter d’y remédier, Anne Hidalgo multiplie donc les déplacements. On la dit anti-voiture ? Elle visite une usine automobile dans le Doubs. On la dit trop parisienne ? Elle part à la rencontre des habitants du petit village de Baume-les-Dames et parle ruralité avec quelques sympathisants. Le tribunal de Versailles a rendu ce mercredi son jugement dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema, le plus médiatique des accusés, écope d’un an de prison avec sursis ainsi que l’une lourde amende de 75 000€. Le footballeur devra également verser 80 000€ de préjudice moral à son ancien coéquipier. Karim Benzema n’est toutefois pas le seul à être condamné dans cette affaire : Axel Angot, l’informaticien accusé d’avoir téléchargé la sextape écope de deux ans de prison. Karim Zenati, ami d’enfance de Karim Benzema, est quant à lui condamné à 15 mois d’emprisonnement. Moustafa Zouaoui, surnommé Sata, considéré comme le maître chanteur et cerveau de l’affaire écope de la plus lourde condamnation : deux ans et demi de prison. Les avocats de Karim Benzema ont annoncé faire appel.