20h15 Express : l’Ukraine à deux doigts de s’effondrer ?

Le pays tient bon depuis deux ans, mais ses hommes sont épuisés et les stocks d’obus s’amenuisent. Les Ukrainiens craignent même une offensive majeure de la Russie, notamment par le nord, vers Kharkiv. Depuis des semaines, ils creusent tout un réseau de tranchées, le long de la ligne de front, pour s’enterrer et se préparer à repousser les Russes. Dix jours après être sorti de prison, Bassirou Diomaye Faye, le candidat antisystème, a été élu président du Sénégal dès le premier tour, infligeant un camouflet au président sortant Macky Sall. À 44 ans, il devient le plus jeune président élu d’Afrique. Sur place, les journalistes Abda Sall et Stephen Chattour le suivent depuis 4 jours. Lorsqu’ils interrogent les gens sur Diomaye Faye, deux mots reviennent en permanence : espoir et souveraineté. Espoir, parce que c’est le plus jeune président de l’histoire du Sénégal et souveraineté parce que Diomaye Faye promet revenir sur le franc CFA. Le franc CFA est la monnaie commune, utilisée par 14 pays africains. À l’origine, c’est une monnaie coloniale, créée par de Gaulle en 1945. Pour beaucoup aujourd’hui, c’est une monnaie arrimée à l’euro qui permet d’assurer la stabilité économique de ces pays. Manon Aubry, la tête de liste des insoumis, effectue ses premiers déplacements. Et elle a choisi les outre-mer, avec comme étapes la Martinique et la Guadeloupe. Le thème du déplacement : soutien aux 300 employés menacés de licenciement d’une usine d’Amiens. Sur place, toute la gauche est réunie, on n’avait pas vu ça depuis un moment. À ses côtés : Marine Tondelier, la patronne d’Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, tête de liste des Écologistes et Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste français.

