20h15 Express : l’Ukraine annonce la perte de Soledar, tombée aux mains russes

Après des mois de combat, l’armée ukrainienne a dû se résoudre, ce mercredi, à reconnaître la perte de la ville de Soledar, désormais aux mains des Russes. Sur place, le journaliste Guillaume Ptak, a suivi le déroulé de cette dernière journée. Ce mercredi, l’Assemblée fourmillait de journalistes, tous venus assister à la conférence de presse unique des syndicats français. Historiquement unis contre la réforme des retraites, les syndicats continuent à parler d’une même voix pour maintenir la pression sur le gouvernement et mobiliser les Français, tous les Français. Justement, le 19 janvier dernier, si la mobilisation était une réussite, l’absence de la jeunesse a été très remarquée. Pour mobiliser les plus jeunes, de nombreuses AG étaient organisées ce mercredi dans les universités de Toulouse, Bordeaux, Lyon ou Paris. On était à celle de Paris 8, à Saint-Denis. En pleine réforme des retraites, alors qu’il ne sait pas s’il pourra véritablement compter sur le vote des Républicains, le gouvernement a trouvé un homme qui pourrait s’avérer utile : François Bayrou. Le président du Modem présentait ses vœux à la presse ce mercredi, Sophie Dupont y était.