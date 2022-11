20h15 Express - Lula élu président du Brésil : retour sur une journée électorale historique

Au terme d’une élection très serrée, Lula l’a emporté ce dimanche au Brésil, signant la défaite du président sortant Jair Bolsonaro. L’ex-dirigeant brésilien retrouve donc le pouvoir, 20 ans après sa première élection et malgré un passage par la case prison. A Rio de Janeiro, ses partisans ont laissé exploser leur joie à l’annonce de la victoire de leur candidat. Paul Gasnier et Baptiste Bril ont suivi le week-end électoral sur place. Ce n’est pas parce que les Français sont en vacances que le 49-3 n’est plus d’actualité. La Première ministre Elisabeth Borne a dégainé son 3ème 49-3 en l’espace de trois semaines. Qui dit 49-3 dit motion de censure de la part de l’opposition. La France insoumise, seule, a déposé une nouvelle motion de censure cette semaine. Ses alliés de la NUPES vont-ils la voter ? Le Rassemblement national, lui, a fait son choix et a décidé de voter la motion LFI. De quoi créer de nouvelles discordes au sein de la NUPES.