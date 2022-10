20h15 Express : l’union des droites va-t-elle aussi s’imposer en France ?

Comme en Suède et en Italie, les droites vont-elles se réunir en France ? Après la claque des Républicains lors des dernières élections, difficile d’imaginer que le parti puisse se relever tout seul. Mais est-il condamné à faire des alliances avec l’extrême-droite pour survivre ? À l’occasion de la fête des Républicains du Gard, Paul Moisson, Stephen Chattour et Baptiste Gondouin ont posé la question aux deux candidats qui se battent pour le poste de président du parti : Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Après l’arrivée de la candidate d’extrême droite Giorgia Meloni au pouvoir en Italie, une chose est certaine : il existe une véritable ambiguïté dans le pays sur la mémoire du fascisme. La majorité des Italiens rejettent l’héritage de Mussolini, mais beaucoup reconnaissent toutefois un bilan positif. Chaque année, les véritables nostalgiques du fascisme se retrouvent à Predappio, village de naissance de Mussolini, pour commémorer la prise du pouvoir du Duce, où s’est rendu Paul Gasnier.