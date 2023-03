20h15 Express : Lviv, entre guerre et paix

Avant le début de la guerre, Lviv était l’une des villes les plus visitées d’Ukraine. Aujourd’hui, après plus d’un an de combat, le tourisme s’est effondré, Lviv s’est vidée, mais la ville essaie tant bien que mal de relever la tête. Sur place, le correspondant Stéphane Kenech s’est intéressé à cette ville qui ne semble plus tout à fait être en guerre, mais qui n’est pas non plus revenue à la paix. Avec plus de 6000 tonnes de poubelles dans les rues, la situation de Paris inquiète. L’opposition crie à la responsabilité d’Anne Hidalgo, la maire de la capitale continue à montrer son soutien au mouvement de grève. Ce mardi avait lieu un Conseil de Paris à l’ambiance forcément explosive. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Fanny Duvot et Clément Duché ne pouvaient pas rater ça. Cette semaine, le gouvernement joue gros sur la réforme des retraites, mais il n’est pas le seul. Les Républicains aussi sont en pleine semaine décisive. Divisés sur le vote, ou non, de la réforme, les élus LR sont ceux par qui la réforme se fera, ou ne se fera pas. Et le problème, c’est bien qu’ils ont du mal à se mettre d’accord.