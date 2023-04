20h15 Express : malgré la guerre en Ukraine, la Russie prendra la tête de la présidence tournante de l’ONU

On aurait pu croire à un poisson d’avril, mais non : la Russie prendra prochainement la présidence tournante de l’ONU. Après plus d’un an de guerre en Ukraine, le pays de Vladimir Poutine sera donc à la tête de l’instance la plus importante des Nations Unies et sera donc la garante de la sécurité du monde pendant un mois. Existe-t-il, depuis le début de la mobilisation contre les retraites, une véritable entrave à la liberté de manifester en France ? Partout en France, des centaines de personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Parmi ces personnes, il y avait de simples manifestants, des casseurs et même de simples passants – et ce dans les trois quarts des cas. Pour comprendre comment ces arrestations ont lieu sur le terrain, Valentine Watrin, Héloïse Grégoire et Théo Palfray ont assisté à une manifestation sauvage sur Paris et ont suivi le parcours d’un jeune homme, interpellé en milieu de soirée et relâché 20h plus tard. Tout le week-end, on n’aura parlé (presque) que de ça : Marlène Schiappa sera en Une du prochain Playboy, avec une interview de 12 pages à la clé, à paraître jeudi 7 avril… jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais qui sait vraiment ce que fait Marlène Schiappa dans la vie en 2023 ?