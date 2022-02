20h15 Express - Mali : pour tout comprendre de la crise diplomatique avec la France

Après des mois de relations tendues, la crise diplomatique entre la France et le Mali a grimpé d’un cran cette semaine. Le président malien a donné 72h à l’ambassadeur de France pour faire ses valises et quitter le pays. Comment en est-on arrivé là ? Depuis plusieurs mois, l’influence russe se fait de plus en plus pressante sur les militaires maliens à la tête du pays. Dans les rues, les habitants estiment, eux aussi, qu’il est temps pour la France de faire ses valises. Mohamed Dagnoko, journaliste malien sur place, témoigne de la situation.