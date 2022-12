20h15 Express – Chine : comment les jeunes s’informent dans un pays où la censure est omniprésente ?

Depuis novembre, les Chinois manifestent en masse pour la première fois depuis trente ans. Ces mouvements dénoncent les confinements de force décrétés par le gouvernement pour lutter contre le Covid. Mais face aux nombreuses arrestations et à la censure, les habitants manifestent pour exiger la démocratie et la liberté de la presse. Les manifestants brandissent des feuilles blanches, devenues le symbole du mouvement. Sur place, la journaliste française, Justine Jankowski n’avait encore jamais vu de manifestations à Pékin. Le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas a fait son retour à l’Assemblée nationale ce jeudi 1er décembre. Il avait été exclu quinze jours après avoir lancé “qu’il(s) retourne(nt) en Afrique” dans l’hémicycle. Sophie Dupont était au Palais Bourbon pour le retour du député de Gironde qui est arrivé à 10h pour l’examen d’une proposition de loi du parti Les Républicains sur les retraites agricoles. Grégoire de Fournas est resté loin des caméras comme lui avait conseillé son parti. Les députés du Rassemblement national ont décidé d’afficher leur soutien à leur collègue contrairement aux élus de l’opposition qui ont condamné ses propos. “Antifa”, jeu dans lequel on lutte contre l’extrême-droite, est au cœur d’une polémique. Le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas et un syndicat de police se sont indignés de la présence de ce jeu dans les rayons de la Fnac. Face aux critiques, la direction de la Fnac a décidé de stopper sa commercialisation avant de faire machine arrière le lendemain. Azzeddine Ahmed-Chaouch a pu rencontrer les créateurs d’”Antifa”, Charlotte Dugrand et Nicolas Norrito, qui s’expriment pour la première fois sur l’affaire.