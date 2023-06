20h15 Express – Maréchal Pétain et le RN : pourquoi ça coince

Le maréchal Pétain s’invite dans l’actualité ces derniers jours, après les propos de la Première ministre Elisabeth Borne, laquelle a déclaré que le Rassemblement national était « héritier de Pétain ». Pour comprendre la polémique et pourquoi la figure du maréchal Pétain cristallise les tensions, Paul Gasnier fait un petit bilan histoire et politique. Le MEDEF veut remplacer son patron, Geoffroy Roux de Bézieux. En lice, deux candidats pour deux styles très différents : Patrick Martin et Dominique Carlac’h. Ils étaient tous les deux auditionnés par les adhérents du MEDEF ce mardi. Paul Moisson y était.