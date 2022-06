20h15 Express : Marine Le Pen a-t-elle déclaré forfait ?

Jean-Luc Mélenchon et la Nupes, Gérald Darmanin et le Stade de France, Elisabeth Borne et Matignon : si l’actualité politique fait la Une ces derniers jours, Marine Le Pen est quant à elle aux abonnées absentes. Malgré sa seconde place à l’élection présidentielle, plus personne ne semble parler de la candidate du RN ou de son parti. Marine Le Pen a-t-elle déjà déclaré forfait pour les législatives ? A-t-elle perdu l’envie de la politique ? Pour le savoir, Paul Moisson, Abda Sall et Louis de Saxcé l’ont suivie dans un de ses rares déplacements, sur ses terres, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a plus de deux mois, Daria, 29 ans, avait dû quitter Kiev pour se réfugier en France, loin des affrontements. Après le retrait des troupes russes qui concentrent désormais leurs frappes à l’est de l’Ukraine, elle a pu retourner à Kiev, avec ses amies.