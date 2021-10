20h15 Express : Marine Le Pen et le sourire du désespoir

Cette semaine, the place to be pour aspirants à l’Elysée, c’est le Sommet de l’élevage de Cournon-d’Auvergne. Tous les candidats à l’élection présidentielle s’y succèdent : après Arnaud Montebourg, Fabien Roussel et Xavier Bertrand, c’était au tour de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Michel Barnier et le président de la région, Laurent Wauquiez. Emile Daraï, professeur de gynécologie et grand spécialiste de l’endométriose est accusé de violences physiques et psychologiques par plusieurs dizaines de patientes. Ces femmes rapportent des osculations vaginales sans consentement, des pratiques douloureuses et parfois inutiles mais aussi violences verbales et des erreurs médicales. Malgré ces plaintes, le professeur Emile Daraï continue d’exercer à l’hôpital Tenon de Paris. Ce samedi, une manifestation y était organisée en présence de patientes, de victimes, d’étudiants en médecines et de confrères et consœurs médecins. Valentine Watrin y étaient. Quelles seraient les trois premières propositions d’Hervé Le Tellier s’il était élu président ? On lui a posé la question.