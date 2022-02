20h15 Express : Marine Le Pen huée tout au long de son passage à Brest

Depuis plusieurs jours, Marine Le Pen est dans une mauvaise passe. Plusieurs personnalités du Rassemblement national quittent le navire pour rejoindre Éric Zemmour. A 69 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen a tout intérêt à reprendre la main. Pour y parvenir, la candidate du Rassemblement national a décidé d’effectuer un déplacement sur un de ces thèmes de prédilection : la sécurité. Ce mardi, Marine Le Pen était donc à Brest, là où des émeutes ont éclaté la semaine dernière après un contrôle de police qui a mal tourné, mais face aux Brestois, la candidate a reçu un accueil pour le moins glacial. Emmanuel Macron n’est pas officiellement candidat, mais les JAM eux, y croient dur comme fer. Les « Jeunes avec Macron » ont convié la presse lundi pour présenter leurs idées pour le prochain mandat du président… s’il était candidat et réélu. Valentine Watrin s’est donc rendue au rendez-vous, au QG des JAM dans le VIIIème arrondissement de Paris. Depuis trois semaines, Abda Sall sillonne la France pour donner la parole aux Français sur les sujets qui les préoccupent et écouter ceux qui ne croient plus en la politique. Cette semaine, il est en Haute-Vienne pour parler prix de l’essence, mobilité et place de la voiture dans nos vies.