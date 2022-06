20h15 Express : même les diplomates se mettent en grève

Paris a l’habitude de voir passer des manifestations, mais jamais une du genre de celle à laquelle on a assisté jeudi. Pas d’agent RATP, pas de profs, pas d’infirmières, par de gilets jaunes dans les rues de la capitale, mais les diplomates du ministère des Affaires étrangères. Leur mobilisation est inédite. Ils protestent contre la réduction des moyens du ministère et contre la suppression du corps diplomatique. Depuis 100 jours, l’armée russe bombarde l’Ukraine sans relâche. Vladimir Poutine a décidé de concentrer ses frappes sur l’est du pays, offrant un peu de répit à Kiev, la capitale. Après plus de deux mois passés loin de chez elle, Daria a pu rentrer à Kiev.