20h15 Express - Midterms : Doug Mastriano, le Trumpiste radical qui déteste les médias

Ce mardi, les Américains sont appelés aux urnes pour les midterms. Une élection cruciale pour Joe Biden, qui pourrait perdre sa majorité et donc son pouvoir. Une élection tendue, violente, pendant laquelle les journalistes n’ont pas été épargnés. Le « media bashing », certains candidats en ont fait leur marque de fabrique, à l’image de Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie, Trumpiste radical, ancien militaire, qui prétend que Joe Biden a volé l’élection présidentielle. En Arizona, la candidate républicaine Kari Lake a promis de finir le mur de Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Pour l’heure, le mur est inachevé et des dizaines de migrants mexicains tentent de le traverser pour rejoindre les États-Unis et offrir une « vie meilleure » à leur famille. Emmanuel Macron a convoqué les dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants de France à l’Élysée ce mardi. À eux seuls, ces 50 entreprises représentent à elles seules 10% des émissions à effet de serre dans le pays. De retour de la COP27, Emmanuel Macron a voulu faire passer un message : le président agit pour le climat.