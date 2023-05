20h15 Express – "N’importe qui peut s’introduire dans n’importe quel service" : les soignants inquiets pour leur sécurité

Mercredi 24 mai à midi, une minute de silence sera observée dans tous les hôpitaux de France pour rendre hommage à Carène, une jeune infirmière de 37 ans, tuée à coups de couteau lundi après-midi par un patient au CHU de Reims. Son agresseur, un homme de 59 ans qui avait semble-t-il de lourds antécédents psychiatriques, a été interpellé. Ce drame rappelle que les soignants sont de plus en plus victimes d’agressions ces dernières années. Rien qu’en 2022, les actes violents envers les médecins et les soignants ont augmenté de 23%. Pour en parler avec eux, Abda Sall et Thibault Dautrevaut étaient au Salon des infirmiers à Paris. Après les syndicats, la Première ministre reçoit les patrons à Matignon cette semaine. La Première ministre espère négocier avec le MEDEF pour maintenir le dialogue avec les syndicats et apaiser la grogne sociale actuelle. Paul Moisson, Céline d’Agostini et Théo Palfray étaient au sommet « MEDEF-Borne ». Pour se redonner de la crédibilité après une séquence des retraites catastrophiques, Les Républicains ressortent leur thème fétiche : l’immigration. En long, en large et en travers dans le JDD ce week-end, les cadres du parti exposaient leurs propositions de loi pour « mettre un coup d’arrêt à l’immigration de masse ». Résultat : le RN crie au copier-coller, la gauche se scandalise et la majorité se trouve obligée de se positionner.